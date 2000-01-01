09.02 12:49 MIGnews.com

"Живой труп": коллапс дела 4000 неизбежен

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Адвокат Биньямина Нетаниягу Амит Хадад дал интервью радио Галей Исраэль.Хадад говорил о перспективах дел своего клиента в суде.Хадад напомнил слушателям, что каждый обвиняемый должен получить все материалы до передачи дела в суд. Из этого есть исключение, позволяющее государство взять из дела часть показаний и защитить их так называемым “сертификатом секретности”. В этом случае государство не обязано передавать такие материалы адвокату обвиняемого.Описанный процесс получения сертификата секретности должен быть осуществлен до передачи дела в суд. На это есть очень четкие указания суда. Адвокат имеет право потребовать от суда снять секретность с части свидетельств - но для этого он должен знать, что подобного рода свидетельства вообще существуют.Адвокат Хадад говорит: “В нашем случае произошло что-то очень и очень странное. Было много времени. Речь не идет о деле, в котором есть задержанный, в котором необходимо было во чтобы то ни стало передать дело в суд тогда, когда оно было передано. Но именно в нашем, таком важном деле почему-то нет сертификата секретности - и теперь у суда просят 45 дней на его получение. Это, конечно, порождает очень и очень много вопросов. Почему дело передано именно в то время, когда было передано, почему оно было передано юридическому советнику Кнессета в тот момент когда еще не было окончательно готово. Напомню, что сначала дело передали без указания суда, в котором оно будет рассматриваться, без списка свидетелей, и теперь говорят, что необходимо снова исправлять обвинительное заключение. Это порождает у нас самые тяжелые чувства”.Хадад сообщил, что защита потребовала, чтобы государство объяснило поведение прокуратуры в делах Нетаниягу. Он сказал: "Мы ждем ответов. Когда мы их получим, будем действовать”. На вопрос о том, потребует ли защита отменить обвинительное заключение на основании описанных нарушений, Хадад ответил: "Все возможности открыты. Но прежде всего, мы хотим получить ответы от прокуратуры”.Хадад заявил: "В этом деле, если сравнивать его с другими, менее сложными делами, можно увидеть, что с определенного этапа начали делать все ради того, чтобы все закончить в очень определенный, жестко ограниченный период. В деле 4000, состоящем из сотен тысяч страниц материалов от момента завершения расследования до решения вынести обвинительное заключение прошли считанные недели. Нам просто неизвестна такая скорость, у этого нет прецедентов”.Хадад подчеркнул: "Тот кто знаком с материалами знает, что у этих дел нет права на существование. Их должны были давным-давно закрыть. Этому делу все время нужно делать искусственное дыхание. И это искусственное дыхание закончится тем, что оно умрет и исчезнет. У дела 4000 нет начала, нет середины и нет конца. Дело, в котором ни одна часть не соединяется с другой. В других делах можно давать разные интерпретации, можно задавать вопросы. Но дело 4000 - полностью неверно”.