09.02 13:11 MIGnews.com

Нетаниягу: картографы уже работают, земли очень много

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Израильские специалисты уже начали составлять карту территории, которая должна отойти под контроль Израиля по условиям так называемой "Сделки века" – мирного плана урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, разработанный администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.Об этом в субботу, 8 февраля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на конференции в Маале-Адумим."Мы уже составляем карту территории, которая в соответствии с планом Трампа станет частью Государства Израиль. Это очень много земли. Мы будем руководить процессом, а президент Трамп на это согласится. Я полностью доверяю ему, и себе", - подчеркнул премьер-министр.Он добавил, что единственный человек в высшем руководстве Израиля, которому он в этой ситуации не доверяет – это лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц. По словам Нетаниягу, если бы кресло премьера занимал его главный конкурент, он не смог бы добиться настолько удачных для Израиля условий.