09.02 11:27 MIGnews.com

Кнессет требует 8 миллионов от Став Шафир и Эхуда Барака

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Бухгалтер Кнессета требует от партии зеленых Стив Шафир и партии Ацмаут Эхуда Барака возместить в общей сложности 8 миллионов шекелей долгов.Шафир должна Кнессету 3,9 миллионов и Барак - 4 миллиона.Шафир настаивает на том, что долг Кнессету за нее должна возместить партия Мерец, которая, с ее точки зрения, “демонтировала блок Демократический лагерь”.Требование возместить долг будет предъявлено указанным партиям в связи с тем, что они не идут на выборы 23 Кнессета. 16 марта партии также прекратят получать финансирование в размере 187 тысяч шекелей каждая.Обе партии получили указанные суммы в качестве кредита от Кнессета. Кредит предполагалась возместить за счет текущего финансирования 22-го Кнессета, но тот был распущен.И партия зеленых, и Ацмаут утверждают, что полученные деньги были истрачены на предвыборную кампанию Демократического лагеря.Мерец, на который возлагают ответственность за демонтаж Демократического лагеря, сам должен Кнессету 8,5 миллионов шекелей и хранит молчание по поводу долгов своих бывших партнеров.