09.02 10:51 MIGnews.com

Нетаниягу: Иудея и Самария – залог безопасности Израиля

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Государство Израиль никогда не откажется от Иудеи и Самарии, поскольку в противном случае под угрозой окажется существование всего еврейского народа.Об этом вечером субботы, 8 февраля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на конференции в Маале-Адумим.По его словам, израильтяне проживали на этих территориях задолго до того, как там появились арабы и покидать они их совершенно не намерены."Без исторической Родины мы перестанем существовать. Мы окажемся в подвешенном состоянии: если у нас нет прошлого, у нас нет и будущего. Это наша идентичность и наше наследие. Потому враги пытаются вырвать нас из сердца нашей же Родины, но они не преуспеют", - сказал Нетаньяху.Премьер подчеркнул, что израильтян постоянно заставляют отказаться от своей собственной земли в обмен на некие гарантии безопасности, но террористические атаки возобновлялись с новой силой после каждой уступки со стороны официального Иерусалима."Левые утверждали: если мы отдадим врагам эти земли – они сделают нам одолжение и примирятся с нашим существованием. Они говорили "земля в обмен мир", а обменяли землю на террор. Взрываются автобусы, рестораны, отели. Дошло до того, что премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт хотел отдать палестинцам Стену Плача. А теперь этот же человек едет к Махмуду Аббасу, чтобы вместе с ним работать против "Сделки века", - отметил израильский лидер.Нетаниягу также возмутила пассивность лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца на действия Ольмерта, которому экс-премьер приходится не только советником, но и близким другом."А что говорит по этому поводу Ганц? «Пусть делает, что захочет». Это так должен говорить лидер? Невероятно. Настоящие лидеры так не поступают. Я говорю: дистанцируйся от Ольмерта, осуди его, чего ты заикаешься? Скажи четко и ясно. Лидеру не подобает говорить, как левые, когда осознают неспособность сформировать правительство без депутата Объединенного арабского списка Ахмада Тиби", - подчеркнул премьер.По словам Нетаниягу, мировое сообщество только и занято принуждением Израиля к компромиссам, которые неприемлемы для большинства граждан страны."Если даже некоторые евреи годами только и говорят об этом, чего ждать от мирового сообщества? Они все время повторяют одно и то же: отступайте, отступайте, отступайте. Я полностью отверг эту идею в первый же день своей публичной деятельности, и боролся против этого изо всех сил, начиная с моей работы в ООН. Я вместе с друзьями сопротивлялся реализации соглашений в Осло, изгнанию и уходу со своей земли. Но давление только нарастало, и достигло пика, лишь через 11 лет, в течение которых я с высоко поднятой головой сражался против двух администраций США, работавших против нас при поддержке левых израильских политиков и СМИ, постоянно требовавших от меня пойти на компромисс", - продолжил израильский лидер.Премьер также рассказал, как после похорон экс-президента страны Шимона Переса получил сообщение от высокопоставленной американской чиновницы, рекомендовавшей ему начинать отдавать территории, чтобы этим обеспечить себе столь же пышную похоронную церемонию."Я скажу вам кое-что, чего до сих пор не озвучивал. После похорон Переса высокопоставленная американская чиновница прислал мне следующее сообщение: "Если хотите таких же пышных похорон, начинайте давать". Я ответил, что не беспокоюсь о своих похоронах, а лишь о том, чтобы не позволить похоронить мою страну", - подчеркнул Нетаниягу.Кроме того, лидер партии "Ликуд" поделился секретом, который ему уже долгие годы помогает справляться с сильнейшим давлением мирового сообщества и при этом не поступиться интересами Израиля."У меня есть возможность выступать перед десятками миллионов американцев. Десятки лет я говорил с ними на их языке, верят мне и верят в меня. Это позволяет оказать влияние на благо нашей страны. Самое сильное влияние в США – общественное мнение. Тот, кто не способен на него повлиять, рано или поздно не выдержит прессинга", - отмечает премьер.Кроме того, он в очередной раз высоко оценивая достижения президента США Дональда Трампа, назвав действующего американского лидера величайшим другом Израиля."Я увидел возможность перейти из обороны в атаку, а наши оппоненты так ничего и не поняли. Когда Трамп хотел приехать в Израиль, трое членов "Кахоль Лаван" призывали его бойкотировать. Старшие советники Ганца сравнили Трампа – лучшего лидера США с точки зрения Израиля – с Гитлером. Я призываю их уволить этим же вечером. Ронен Цур и Йоэль Бененсон не должны больше говорить от имени Ганца. Что они ему насоветуют?", - резюмировал Нетаниягу.