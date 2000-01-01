09.02 09:44 MIGnews.com

Мадуро пообещал честные выборы в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в демократичности предстоящих выборов на пост главы государства в стране. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Globovision."22 апреля состоятся свободные и демократические выборы. Я думаю, что население даст урок народного голосования и суверенитета", - сказал лидер Венесуэлы.Кроме того, Мадуро напомнил своим политическим оппонентам, что он ранее призывал их участвовать в выборах. "Пусть победит тот, кто наберет больше голосов", - добавил политик.В тот же день Николас Мадуро, комментируя резолюции Европарламента о готовности отправить своих экспертов в страну с целью проведения наблюдения за ходом президентской кампании и предоставления равных возможностей для всех партий и их кандидатов.В конце прошлой неделе Мадуро был зарегистрирован кандидатом на высший государственный пост. В своем обращении к венесуэльскому народу, он пообещал продолжить "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" страны.На данный момент Венесуэла переживал острый экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Резкий спад экономики страны вызвал дефицит товаров первой необходимости: продуктов питания, медикаментов, туалетных принадлежностей и другие. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.