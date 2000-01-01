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Эрдоган: Главное наступление в Сирии еще впереди | Фото:09.02 08:48   MIGnews.com

Эрдоган: Главное наступление в Сирии еще впереди

Турецкая армия готовится к проведению более масштабных операций в Сирии.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает в пятницу, 9 февраля агентство "Анадолу".

По его словам, с начала операции в Африне действия вооруженных сил Турции это лишь подготовка к более масштабным шагам.

"Наступательные действия турецкой армии еще впереди", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции отметил, что после завершения операции в Африне турецкие военные начнут операцию в провинции Идлиб.

Напомним, 20 января Турция начала на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь". Ее целью было объявлено изгнание курдских ополченцев из приграничной зоны. Однако режим Башара Асада квалифицировал действия Турции как агрессию, заявив, что готов дать на нее ответ.

Президент Ирана Хасан Роухани призвал Турцию прекратить военные действия и вывести войска с территории Сирии. Он подчеркнул, что основанием для ввода войск может быть лишь просьба законного правительства Сирии.
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