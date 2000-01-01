09.02 07:43 MIGnews.com

Гальон: Нетаниягу потерял всякий стыд

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Лидер партии Мерец Захава Гальон прокомментировала заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу, потребовавшего начать немедленное расследование “инсинуаций” начальника израильской полиции Рони Альшейха.Гальон написала в в твиттере: “Премьер-министр не может исполнять обязанности, находясь под следствием. Нетаниягу управляет самыми важными системами как при византийском дворе”.Гальон добавила: “Он потерял всякий стыд и использует страну для своих личных нужд. Израильская общественность заслуживает лучшего лидерства, лидерства, которое служит всему обществу, а не только Нетаниягу, его семье и его друзьям”.