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Гальон: Нетаниягу потерял всякий стыд 09.02 07:43   MIGnews.com

Гальон: Нетаниягу потерял всякий стыд

Лидер партии Мерец Захава Гальон прокомментировала заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу, потребовавшего начать немедленное расследование “инсинуаций” начальника израильской полиции Рони Альшейха.

Гальон написала в в твиттере: “Премьер-министр не может исполнять обязанности, находясь под следствием. Нетаниягу управляет самыми важными системами как при византийском дворе”.

Гальон добавила: “Он потерял всякий стыд и использует страну для своих личных нужд. Израильская общественность заслуживает лучшего лидерства, лидерства, которое служит всему обществу, а не только Нетаниягу, его семье и его друзьям”.
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