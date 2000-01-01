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Российские врачи спасли 20 сирийцев | Фото: Thinkstock10.02 07:52   MIGnews.com

Российские врачи спасли 20 сирийцев

Российские врачи на последние сутки оказали необходимую медицинскую помощь 20 гражданам Сирии, в том числе, 16 детям. Такая информация была предоставлена в пятницу, 9 февраля представителем Центра по примирению враждующих сторон в САР генералом-лейтенантом Сергеем Кураленко.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 20 сирийцам, включая 16 детей", — сообщил журналистам представитель центра, передаёт информационное агентство РИА Новости.

"В населенный пункт Абу-Хакфа-Эль-Джануби провинции Хомс доставлено около 2 тонн продовольствия. В кварталах Аль Касиля и Шахбаджида города Алеппо организована раздача населению одной тонны хлеба. В населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода" — также отметил представитель Центра.

Также согласно предоставленной информации, за последние сутки в свои дома смогли вернуться 19 сирийцев. Семь человек вернулись в провинцию Хомс, и ещё 12 - в провинции Дамаск.
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