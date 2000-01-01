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ООН призывает прекратить противостояния в Сирии | Фото: Thinkstock10.02 07:11   MIGnews.com

ООН призывает прекратить противостояния в Сирии

Организация Объединённых Наций призывает стороны, противостоящие друг другу в Сирии - коалицию США и проправительственные силы - избегать военных действий. Данная информация была предоставлена заместителем официального представителя генсека ООН Фарханом Хаком.

Напомним, ранее, в ночь на четверг, 8 февраля, коалиция Соединённых Штатов сообщила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" проправительственных вооруженных формирований. Согласно предоставленной информации инцидент произошёл в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат.

Сообщалось также о том, что в результате атаки ранения разной степени тяжести получили 25 сирийских ополченцев.
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