10.02 07:11 MIGnews.com

ООН призывает прекратить противостояния в Сирии

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Организация Объединённых Наций призывает стороны, противостоящие друг другу в Сирии - коалицию США и проправительственные силы - избегать военных действий. Данная информация была предоставлена заместителем официального представителя генсека ООН Фарханом Хаком.Напомним, ранее, в ночь на четверг, 8 февраля, коалиция Соединённых Штатов сообщила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" проправительственных вооруженных формирований. Согласно предоставленной информации инцидент произошёл в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат.Сообщалось также о том, что в результате атаки ранения разной степени тяжести получили 25 сирийских ополченцев.