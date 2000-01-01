09.02 20:22 MIGnews.com

ООН призвала КНДР к денуклеризации

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш в ходе беседы с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР, номинальным главой государства Ким Ён Намом сделал заявление относительно проведения переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.У Генсека ООН и представителя Северной Кореи состоялась краткая беседа в Пхёнчхане, где сегодня стартовали Олимпийские игры."Генеральный секретарь встретился с Ким Ён Намом. Они вместе находились на подиуме на церемонии [открытия Игр], а также на ужине, который проводил [президент Республики Корея] Мун Чжэ Ин. У него состоялся краткий разговор с председателем Ким [Ён Намом], в ходе которого он в очередной раз подчеркнул, что ожидает и надеется на то, что все стороны будут использовать диалог для мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.