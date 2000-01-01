09.02 19:50 MIGnews.com

Адвокат Милчена о деле "1000": Никакой коррупции здесь нет

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Миллиардер Арнон Милчен отрицает подозрения на коррупцию, которые проверяются в рамках расследования, так называемого "дела 1000". Как известно, бизнесмен является одним из главных фигурантов дела о подарках для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его супруги.Боаз Бен-Цур, представитель Милчена в интервью "Едиот ахронот" заявил, что после долгих лет дружбы с четой Нетаниягу, миллиардер и подумать не мог, что однажды его заподозрят в чем-то подобном."Иногда супруги Нетаниягу обращались с просьбами и получали подарки в качестве дружеского жеста. Но вопрос не в том, было ли в этом что-то ужасное, а в том, была ли в этом коррупция. Ясно, что нет", - цитирует Ynet слова адвоката Милчена.Отметим, что на следующей неделе полиция собирается представить результаты расследования по "делу 1000". Ожидается, что правоохранительные органы порекомендуют передать дело в суд.Однако остается неясным тот факт, рекомендует ли полиция обвинить главу правительства только в обмане общественного доверия или в коррупции.Кроме того, если правоохранители все же решатся рекомендовать о выдвижении против Нетаниягу обвинения в коррупции, тогда им придется объяснить, почему при этом миллиардер Милчен ни в чем обвинен не будет.