10.02 05:33 MIGnews.com

Шульц отказался возглавить МИД Германии

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Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел ФРГ. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на заявление политика."В обсуждении моей личности я действительно вижу угрозу для успешных решений. И поэтому я заявляю о том, что отказался от намерения войти в состав федерального правительства, и в то же время я очень надеюсь, что на этом обсуждения моей личности в СДПГ закончатся", — заявил Шульц.По его словам, интересы партии важнее его личных амбиций.