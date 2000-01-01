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flickr 10.02 05:33   MIGnews.com

Шульц отказался возглавить МИД Германии

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел ФРГ. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на заявление политика.

"В обсуждении моей личности я действительно вижу угрозу для успешных решений. И поэтому я заявляю о том, что отказался от намерения войти в состав федерального правительства, и в то же время я очень надеюсь, что на этом обсуждения моей личности в СДПГ закончатся", — заявил Шульц.

По его словам, интересы партии важнее его личных амбиций.
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