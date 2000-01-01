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Исмаил Ханийе отправился в Египет 09.02 19:17   MIGnews.com

Исмаил Ханийе отправился в Египет

Лидер террористической группировки ХАМАС Исмаил Ханийе отправился в Каир в пятницу, 9 февраля. Высокопоставленная делегация ХАМАСа проведет переговоры с официальными представителями Египта, сообщает Times of Israel.

В частности, стороны намерены обсудить ситуацию в секторе Газы в связи с гуманитарным кризисом.

Кроме того, в ходе визита стороны обсудят "механизмы смягчения мер в отношении Газы и другие спорные вопросы".

Также на повестке дня будет стоять вопрос о договоренностях между ХАМАС и Палестинской национальной администрацией.
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