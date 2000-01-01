09.02 18:27 MIGnews.com

ISIS наращивают влияние в странах Африки

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Боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" обходными путями наращивают своё влияние в странах Африки при помощи других группировок. Такое заявление в пятницу, 9 февраля, прозвучало от директора департамента Африки МИД РФ Андрея Кемарского."Ситуация в Сахаро-Сахельском регионе складывается крайне сложная, прежде всего в Мали, где распространяется влияние различных террористических групп, связанных с "Исламским государством" - рассказал он."В бассейне озера Чад силы безопасности также противодействуют террористической угрозе, главным образом группировке "Боко харам... Другим очагом напряженности является район Африканского рога, прежде всего Сомали, где действует группировка "Аш-Шабаб", влияющая и на соседние страны", - добавил он.Кемарский также отметил, что Россия заинтересована в борьбе с терроризмом в регионе."Обсуждаем практические меры для противодействия распространению терроризма в регионе...От поддержания стабильности будет зависеть и то, насколько успешно мы сможем продвигать наше экономическое взаимодействие. Это очень важное направление", - заявил дипломат.