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youtube09.02 18:27   MIGnews.com

ISIS наращивают влияние в странах Африки

Боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" обходными путями наращивают своё влияние в странах Африки при помощи других группировок. Такое заявление в пятницу, 9 февраля, прозвучало от директора департамента Африки МИД РФ Андрея Кемарского.

"Ситуация в Сахаро-Сахельском регионе складывается крайне сложная, прежде всего в Мали, где распространяется влияние различных террористических групп, связанных с "Исламским государством" - рассказал он.

"В бассейне озера Чад силы безопасности также противодействуют террористической угрозе, главным образом группировке "Боко харам... Другим очагом напряженности является район Африканского рога, прежде всего Сомали, где действует группировка "Аш-Шабаб", влияющая и на соседние страны", - добавил он.

Кемарский также отметил, что Россия заинтересована в борьбе с терроризмом в регионе.

"Обсуждаем практические меры для противодействия распространению терроризма в регионе...От поддержания стабильности будет зависеть и то, насколько успешно мы сможем продвигать наше экономическое взаимодействие. Это очень важное направление", - заявил дипломат.
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