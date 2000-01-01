09.02 17:17 MIGnews.com

Франция: Химическое оружие в Сирии - недопустимо

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Президент России Владимир Путин переговорил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В ходе разговора политики обсудили ситуацию в Сирии. В частности, Макрон заявил Путину о том, что применять химическое оружие в Сирии - недопустимо.Кроме того, президент Франции акцентировал внимание на необходимости в срочном порядке стабилизировать гуманитарную ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в провинции Идлиб.Данная информация была предоставлена в пятницу, 9 февраля, представителями Макрона.Согласно заявлению, обнародованному в Елисейском дворце, Макрон рассказал о своей обеспокоенности в связи с "возможными случаями использования хлора в нескольких местах против гражданского населения Сирии за последние недели".Президент Франции также отметил готовность своего правительства к активной борьбе "с безнаказанностью применения химического оружия", - приводит информационное агентство ТАСС перевод заявления.Стоит отметить,ю что последнее время Россию стали обвинять в том, что она якобы несёт ответственность за химические атаки на территории Сирии. В частности, госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что такие атаки осуществляются при содействии РФ.