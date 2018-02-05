Израильский репортер в "альтернативной Палестине" Европы
Премьера документального сериала израильского журналиста Цви Иехезкели “Под Чужим именем” породила волну негодования и порицания в арабских социальных сетях.
Иехезкели удалось внедриться в структуры “Братьев-Мусульман” в Европе, в частности, во Франции, под вымышленной идентичностью “палестинского шейха из Иордании”. Иехезкели показал изнутри, как работает машина “тихого джихада” медленно подминающая под себя Европу. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Тихий джихад: великая исламская революция во Франции".
Иехезкели, в интервью радио 103FM сказал: “Ближний Восток пережил что-то очень большое в последнее время... Он скатился в сектантскую войну между шиитами и суннитами, которая сопровождалась революциями в в Египте и Сирии. Между тем, французская разведка установила, что на протяжении нескольких последних десятилетий “Братья-Мусульмане” тихо работали над тем, чтобы создать “альтернативную Палестину” в Европе. В сложившейся ситуации невозможно было снять то, что удалось показать нам, работая под своим именем и не изменив идентичности”.
Иехезкели признал большую опасность проекта: “Я не буду лгать, таккой сериал невозможно снять без страха. Я семейный человек, я делаю карьеру, и я очень боялся… это можно видеть в кадрах. Я боялся, но я знал, что у меня есть история, которую надо показать. Я знал это как человек, рассказывающий об исламе последние 22 года”.
Первая серия, показанная на прошлой неделе, породила сотни возмущенных реакций- в Египте, Саудовской Аравии, Палестинской автономии и в арабских городах Израиля. Наиболее характерными были высказывания типа: “Цвика пытается навредить исламу, пользуясь при этом услугами секретных служб”, “Америка воюет с мусульманами, запугивает целые страны, а Цвика говорит, что джихадисты пришли в Европу воевать с христианством и иудаизмом? Вы - главные преступники!”, “Снова сионистский журналист Цви Ихезкели? Еще одно доказательство того, что сионисты пытаются подорвать ислам!”
Один из критиков пишет: “Цвика и его люди были засланы Моссадом, они внедрились в организацию “Братья-Мусульмане”. Другой зритель пишет: “Лжец, где твои доказательства?”
В то же время, те пользователи социальных сетей, которые ненавидят “Братьев-Мусульман” пишут: “Иехезкели показал истинные лица преступников”.
Палестинских “коллег” Иехезкели больше интересует практическая сторона вопроса. На телеканале Моссава журналисты спрашивают, каким образом Иехезкели приобрел себе фальшивые документы, и кто помог ему проникнуть в “Братство”.