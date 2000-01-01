09.02 10:20 MIGnews.com

США и Британия ветовали проект ООН по осуждению террора

Поделиться

Все по теме

Комментарии

США И Великобритания заблокировали проект Совета Безопасности ООН, осуждающий обстрел российского торгового представительства в Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя."США и Великобритания вновь не захотели, чтобы СБ сделал заявление в связи с последним терактом в Дамаске. Было повреждено наше торговое представительство. Днем ранее под минометный огонь в Старом городе Дамаска попал пункт раздачи гуманитарной помощи, которую привезли из России религиозные деятели из христианской и мусульманской общин", - рассказал российский дипломат журналистам.Кроме того, постпред подчеркнул, что подобные случаи происходят постоянно."США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление", — заключил Небензя.Ранее МИД России сообщил, что во вторник, 6 февраля, было обстреляно из минометов здание торгового представительства России в Дамаске, которое на данный момент законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом. В результате нападения строение потерпело существенный материальный ущерб, но к счастью никто не пострадал.В понедельник боевики обстреляли пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска. Тогда погибли два мирных жителя. Также несколько мин упало в один из жилых кварталов города. В результате погибла женщина и три человека получили ранения.