Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







США и Британия наложили вето на резолюцию против террора | Фото: Thinkstock09.02 10:20   MIGnews.com

США и Британия ветовали проект ООН по осуждению террора

США И Великобритания заблокировали проект Совета Безопасности ООН, осуждающий обстрел российского торгового представительства в Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

"США и Великобритания вновь не захотели, чтобы СБ сделал заявление в связи с последним терактом в Дамаске. Было повреждено наше торговое представительство. Днем ранее под минометный огонь в Старом городе Дамаска попал пункт раздачи гуманитарной помощи, которую привезли из России религиозные деятели из христианской и мусульманской общин", - рассказал российский дипломат журналистам.

Кроме того, постпред подчеркнул, что подобные случаи происходят постоянно.

"США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление", — заключил Небензя.

Ранее МИД России сообщил, что во вторник, 6 февраля, было обстреляно из минометов здание торгового представительства России в Дамаске, которое на данный момент законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом. В результате нападения строение потерпело существенный материальный ущерб, но к счастью никто не пострадал.

В понедельник боевики обстреляли пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска. Тогда погибли два мирных жителя. Также несколько мин упало в один из жилых кварталов города. В результате погибла женщина и три человека получили ранения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:22
ООН призвала КНДР к денуклеризации
19:17
Исмаил Ханийе отправился в Египет
18:50
Британские ученые впервые вырастили человеческую яйцеклетку
18:27
ISIS наращивают влияние в странах Африки
17:28
В Иудейской пустыне пропал 19-летний турист
17:17
Франция: Химическое оружие в Сирии - недопустимо
16:50
Израиль: полиция задержала вооруженного ножом подростка
16:26
Столкновения арабов с силами безопасности
15:14
Израиль выпустит криптовалюту, обеспеченную бриллиантами
14:52
Французский министр стал героем сексуального скандала
14:15
Американский посол раскритиковал политику издания "Гаарец"
13:37
Поезда из Хайфы перестанут ходить в Тель-Авив на 6 дней
13:09
В Мексике задержали лидера крупнейшего наркокартеля
12:34
В Хевроне предотвращен теракт
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus