09.02 09:55 MIGnews.com

США: кандидат в Верховный суд подверг Трампа критике

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Кандидат в члены Верховного суда США Нил Горсач, которого выдвинул президент Дональд Трамп, подверг критике главу государства.В частности, речь идет о записях Трампа в Twitter, в которых он нападает на судью Джеймса Робарта, который наложил запрет на спорный иммиграционный указ президента США.Атаки американского лидера на судью Нил Горсач назвал "деморализующими и обескураживающими".Ранее Трамп назвал Джеймса Робарта "так называемым судьей" и заявил, что все возможные террористические атаки на территории страны будут на его совести."Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он в Twitter.Напомним, что суд Сиэтла приостановил действие миграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам 7 мусульманских стран. Также апелляционный суд отклонил запрос администрации, требующий немедленно восстановить действие иммиграционного указа.49-летний Нил Горсач был номинирован Трампом в Верховный суд 1 февраля. Он - судья из Колорадо, известный своими консервативными взглядами. Сейчас он служит в Апелляционном суде десятого округа США, пишет Би Би Си.