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YouTube 09.02 09:55   MIGnews.com

США: кандидат в Верховный суд подверг Трампа критике

Кандидат в члены Верховного суда США Нил Горсач, которого выдвинул президент Дональд Трамп, подверг критике главу государства.

В частности, речь идет о записях Трампа в Twitter, в которых он нападает на судью Джеймса Робарта, который наложил запрет на спорный иммиграционный указ президента США.

Атаки американского лидера на судью Нил Горсач назвал "деморализующими и обескураживающими".

Ранее Трамп назвал Джеймса Робарта "так называемым судьей" и заявил, что все возможные террористические атаки на территории страны будут на его совести.
"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он в Twitter.

Напомним, что суд Сиэтла приостановил действие миграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам 7 мусульманских стран. Также апелляционный суд отклонил запрос администрации, требующий немедленно восстановить действие иммиграционного указа.

49-летний Нил Горсач был номинирован Трампом в Верховный суд 1 февраля. Он - судья из Колорадо, известный своими консервативными взглядами. Сейчас он служит в Апелляционном суде десятого округа США, пишет Би Би Си.
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