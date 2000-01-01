09.02 10:51 MIGnews.com

Путин упрекнул СМИ ЕС в манипуляции общественным мнением

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Президент России Владимир Путин направил поздравление итальянской газете La Stampa, назвав ее примером традиционных ценностей в журналистике."Поздравляю вас со 150-летием со дня выхода первого номера газеты La Stampa, одного из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, – той самой Европы, для которой всегда были традиционны такие ценности как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю, но в то же время, той самой Европы, в которой в последние годы авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств", – говорится в поздравлении Путина, размещенном на сайте Кремля.La Stampa, считает президент РФ, – "пример традиционных ценностей в журналистике".