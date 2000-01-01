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flickr 09.02 08:51   MIGnews.com

Организатор терактов 11 сентября написал Обаме

В США обнародовано письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. Письмо частично опубликовало издание The Miami Herald.

Согласно опубликованным данным, письмо было написано в январе 2015 года, однако сотрудники тюрьмы Гуантанамо, где отбывал срок Мохаммед, отказывались пересылать сообщение главе государства. После обращения адвоката террориста к судебным властям страны, письмо все же попало на стол Обамы. Издание уточняет, что оно попало к 44 президенту США, практически когда тот "паковал вещи для отъезда из Белого дома".

В частности, в письме, адресованном экс-президенту Бараку Обаме, содержатся обвинения в адрес Вашингтона и объяснение причин, по которым были совершены теракты 15-летней давности.

Текст 18-страничного письма полностью не приводится, но содержащиеся в публикации отрывки весьма выразительны.

Мохаммед обращается к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании". "На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе", — подчеркивает он (по словам адвокатов заключенного, он начал работу над письмом в 2014 году на фоне военной операции Израиля в секторе Газа).

По поводу событий 11 сентября, продемонстрировавших уязвимость Америки и ставших поворотным пунктом в ее новейшей истории, Мохаммед пишет: "Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

Согласно публикации, террорист приводит длинный перечень военных интервенций США в разных странах "от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы".

Мохаммед подчеркивает, что "никогда не станет просить милости" у американцев, включая их суд, и его не страшит ни перспектива пожизненного тюремного заключения, ни смертной казни.
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