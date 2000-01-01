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YouTube 09.02 07:55   MIGnews.com

США: сенат утвердил генерального прокурора

Сенат США утвердил кандидатуру Джеффа Сешнса на пост генерального прокурора страны. За сенатора из Алабамы проголосовало 52 сенатора и 47 выступили против назначения Сешнса. Республиканец стал лишь 7 из 21 утвержденным кандидатом на руководящие должности в администрации Трампа.

Хотя с момента инаугурации нового президента прошло уже почти 3 недели. Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в затягивании назначений министров. Он также обвинил конгрессменов в том, что они создают помехи для работы его администрации.

Американский лидер выдвинул кандидатуру Джеффа Сешнса сразу после победы на выборах, в ноябре прошлого года. Сенатор-республиканец является членом сената уже 20 лет. В палате он возглавляет два подкомитета – по иммиграции и по стратегическим силам.

Утвержденный генеральный прокурор неоднократно заявлял о своей жесткой позиции в отношении нелегальной миграции.
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