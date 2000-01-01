09.02 07:37 MIGnews.com

Эйлат вернулся к нормальной жизни

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После ракетной атаки по Эйлату минувшей ночью командующий южного округа ЦАХАЛа генерал Эяль Замир связался с мэром Эйлата Меиром Ицхаком Халеви.По результатам разговора принято решение о том, что город возвращается к нормальной жизни. ЦАХАЛ не издал никаких особых инструкций и распоряжений жителям Эйлата.ЦАХАЛ поддерживает связь с силами безопасности Египта, с тем, чтобы установить обстоятельства обстрела Эйлата.