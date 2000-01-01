Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Эйлат вернулся к нормальной жизни 09.02 07:37   MIGnews.com

Эйлат вернулся к нормальной жизни

После ракетной атаки по Эйлату минувшей ночью командующий южного округа ЦАХАЛа генерал Эяль Замир связался с мэром Эйлата Меиром Ицхаком Халеви.

По результатам разговора принято решение о том, что город возвращается к нормальной жизни. ЦАХАЛ не издал никаких особых инструкций и распоряжений жителям Эйлата.

ЦАХАЛ поддерживает связь с силами безопасности Египта, с тем, чтобы установить обстоятельства обстрела Эйлата.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:05
Израиль: Формула контроля над ценами будет изменена
08:55
Луврский террорист: я не получал указы от ISIS
08:51
Организатор терактов 11 сентября написал Обаме
08:33
Видео: ортодоксы перекрыли перекресток Геа  
08:24
В Иудее и Самарии арестовали 8 подозреваемых в терроризме
08:05
Американские ВВС ликвидировали 11 членов Аль-Каиды в Сирии
07:55
США: сенат утвердил генерального прокурора
07:21
ISIS взял на себя ответственность за обстрел Эйлата
07:12
В Сенат США внесли законопроект против отмены санкций для РФ
07:10
Два палестинца убиты в результате атаки ЦАХАЛа в Газе
07:04
Ракетный залп по Эйлату, сбиты три ракеты
05:20
Американец приставал к мужчинам в Тверии
04:34
Видео: северное сияние из окна пассажирского самолета  
03:21
В космосе обнаружили источник вечной молодости
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus