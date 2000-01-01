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Трамп пригласил Шелдона Адельсона на званый ужин 10.02 07:12   MIGnews.com

Трамп пригласил Шелдона и Мириам Адельсон на званый ужин

Президент США Дональд Трамп примет на званом ужине в Белом доме главных финансовых доноров Республиканской партии Шелдона и Мириам Адельсон. Кроме главы государства, на вечере будут присутствовать и другие высокопоставленные политики.

О том, что владелец сети казино, филантроп и сторонник произраильских групп Шелдон Адельсон вместе с супругой были приглашены в числе других сподвижников Трамп, сообщила 9 февраля газета The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в президентской администрации.

Представители Адельсонов отказались как-либо комментировать вести о будущем ужине.

Стоит отметить, что супруги Адельсон пожертвовали более 21,2 млн. долларов в поддержку президентской компании Трампа, включая не только прямые перечисления, но и финансирование республиканских комитетов и съездов.

За несколько недель до инаугурации в бизнес-центре Trump Tower состоялась частная встреча Шелдона Адельсона с Дональдом Трампом.
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