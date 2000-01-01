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Данон требует, чтобы генсек ООН осудил теракт в Петаз-Тикве 10.02 06:21   MIGnews.com

Данон требует, чтобы генсек ООН осудил теракт в Петаз-Тикве

Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша осудить теракт в Петах-Тикве, а также провести специальную сессию Совета Безопасности ООН, на котором будет поднята тема палестинского подстрекательства к насилию.

"Преисполненный ненавистью девятнадцатилетний палестинец напал сегодня на невинных израильтян. Этот теракт является прямым результатом продолжающегося подстрекательства со стороны палестинского руководства. Международное сообщество должно принять срочные и решительные меры против этого подстрекательства, прежде чем это приведет к дальнейшему кровопролитию", - заявил Данон 9 февраля.

Напомним, что в результате теракта в Петах-Тикве пострадали четверо израильтян.
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