Данон требует, чтобы генсек ООН осудил теракт в Петаз-Тикве
Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша осудить теракт в Петах-Тикве, а также провести специальную сессию Совета Безопасности ООН, на котором будет поднята тема палестинского подстрекательства к насилию.
"Преисполненный ненавистью девятнадцатилетний палестинец напал сегодня на невинных израильтян. Этот теракт является прямым результатом продолжающегося подстрекательства со стороны палестинского руководства. Международное сообщество должно принять срочные и решительные меры против этого подстрекательства, прежде чем это приведет к дальнейшему кровопролитию", - заявил Данон 9 февраля.