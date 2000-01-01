09.02 20:44 MIGnews.com

Россия гарантирует, что ее оружие не окажется у "Хизбаллы"

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Россия гарантирует, что поставляемые ею вооружения в Сирию не окажутся в руках террористов из "Хизбаллы". Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил российский посол Александр Шеин.Он напомнил о том, что Израиль и публично, и на встречах с российским руководством четко обозначил "красные линии", касательно войны в Сирии – в частности передачи современных видов оружия ливанским боевикам с последующим созданием на Голанах антиизраильского плацдарма с участием "Хизбалле" и Ирана."Мы, в свою очередь, конечно же учитываем интересы национальной безопасности Израиля и, в частности, гарантируем непопадание российских вооружений в руки "Хизбаллы", которые могли протянуться в израильском направлении. Подробно разъясняем здесь наши подходы к урегулированию сирийского кризиса с упором на необходимость объединения усилий для борьбы с террористическими группировками и безальтернативность определения будущего Сирии самими сирийцами в рамках диалога между правительством и оппозицией без вмешательства извне", - заверил Шеин.По его словам, израильское руководство с пониманием относится к роли России в Сирии, отмечая, что российско-американское взаимодействие на Ближнем Востоке будет для Иерусалима предпочтительнее российско-иранское.