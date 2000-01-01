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Париж боится, что российские хакеры помогут Ле Пен победить | Фото: Thinkstock09.02 19:00   MIGnews.com

Париж боится, что российские хакеры помогут Ле Пен победить

Во Франции состоится заседание совета безопасности государства, на котором будет обсуждаться угроза вмешательства России в ход президентских выборов, пишет местное издание Le Canard Enchainé.

Президент республики Франсуа Олланд, премьер-министр Бернар Казнев, министры обороны, внутренних дел, иностранных дел, финансов и бюджета поднимут вопрос попыток Москвы вмешаться в ход президентской гонки и путем дезинформации, троллинга и хакерских атак добиться победы председательницы ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом же сигнализируют и данные разведки.

На данный момент Ле Пен является лидирующим кандидатом, которой прочат однозначную победу в первом туре выборов, однако во втором она проиграет либо Франсуа Фийону, либо Эммануэлю Макрону.

Опасения французских спецслужб основаны и на подтвержденных данных их американских коллег о вмешательстве российских хакеров в ход предвыборного процесса в США, в результате чего (или, по крайней мере, частично благодаря этому) победа досталась республиканцу Дональду Трампу.
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