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`Закон о форпостах защищает права палестинцев` 09.02 18:27   MIGnews.com

"Закон о форпостах защищает права палестинцев"

Закон о ретроактивной легализации поселений в Иудее и Самарии актуален не только для израильтян, которые собственно в этих поселениях живут, но и для палестинцев, которым под страхом смертной казни запрещено продавать землю, на которых поселения стоят.

Такое заявление сделал министр по делам Иерусалима и национального наследия, министр по защите окружающей среды Зеэв Элькин ("Ликуд") в интервью российскому агентству ТАСС.

"Это правильный закон, логичный закон", - сказал он, напомнив, что аналогичные законы действуют в США и других странах.

"В ситуации с палестинцами он еще более актуален. Критики этого закона забывают упомянуть, что в Палестинской администрации есть закон, который запрещает продавать землю израильтянам под страхом смертной казни", - добавил министр.

Из-за сложившейся ситуации палестинцы фактически не могут получить компенсацию за свою землю, а принятый закон позволит им получить деньги и даже больше рыночной стоимости их земель.

"Поэтому этот закон не только защищает от выселения тысячи израильских семей, но и, по сути, защищает права палестинцев, которые смогут реализовать свое право в обход расистских палестинских законов, которые запрещают им продавать землю евреям", - отметил Зеэв Элькин.

При этом министр отмечает, что Верховный суд может и заблокировать этот закон, но надеется, что этого не произойдет.
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