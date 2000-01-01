10.02 03:10 MIGnews.com

Меланья Трамп назначила социального секретаря Белого дома

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Первая леди CIF Меланья Трамп назначила Анну-Кристину Никету Ллойд на пост социального секретаря в Белом доме, пишет The Hill.Сообщается, что первая леди и Ллойд будут организовывать общественные мероприятия в Белом доме, в том числе государственные обеды и другие мероприятия.Издание пишет, что Ллойд принимала участие в планировании последних пяти инаугураций совместно с Комитетом по инаугурационным церемониям.Ранее советник Меланьи Трамп рассказала о сроках переезда первой леди в Вашингтон.