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Меланья Трамп назначила социального секретаря Белого дома

Первая леди CIF Меланья Трамп назначила Анну-Кристину Никету Ллойд на пост социального секретаря в Белом доме, пишет The Hill.

Сообщается, что первая леди и Ллойд будут организовывать общественные мероприятия в Белом доме, в том числе государственные обеды и другие мероприятия.

Издание пишет, что Ллойд принимала участие в планировании последних пяти инаугураций совместно с Комитетом по инаугурационным церемониям.

Ранее советник Меланьи Трамп рассказала о сроках переезда первой леди в Вашингтон.
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