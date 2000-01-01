Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Турции будет референдум о расширении полномочий президента | Фото: Thinkstock09.02 17:48   MIGnews.com

В Турции будет референдум о расширении полномочий президента

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что референдум по поводу внесения изменений в конституцию пройдет 16 апреля, передает Интерфакс.

В Турции почти сто лет действует парламентская форма правления. Ранее парламент принял проект изменений в конституцию.

Пакет поправок подразумевает изменение формы правления на президентскую. Глава государства сможет назначать членов своей администрации, кабмина и некоторых других чиновников. Также будут расширены еще ряд полномочий президента, а должность премьер-министра будет упразднена.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:29
Иорданец, убивший 7 израильских школьниц, выходит на свободу
17:22
Турция сообщила об ударе ВКС РФ по турецким военным в Сирии
16:59
Эйфелеву башню обнесут стеной от террористов
16:30
Новое оружие ХАМАСа против Израиля - боевые псы
16:17
Жилищный вопрос: Спрос падает, цены пока нет
15:55
МВФ в восторге от экономики Израиля
15:37
По факту смерти вратаря Чанова заведено уголовное дело
15:10
Древнейшую в мире пирамиду нашли под толщей льда в Аляске
14:54
Кремль не комментирует сообщения о поставках ракет в Сирию
14:41
Ирландия намерена признать Палестину
14:28
"Всеукраинская теща" едет в Израиль!
13:51
Франция: власти назвали возможную причину взрыва на АЭС
13:27
В США уборщик за год зарабатывает более $230 тысяч
13:12
Charlie Hebdo изобразил Меркель с отрезанной головой в руке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus