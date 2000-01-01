В Турции будет референдум о расширении полномочий президента
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что референдум по поводу внесения изменений в конституцию пройдет 16 апреля, передает Интерфакс.
В Турции почти сто лет действует парламентская форма правления. Ранее парламент принял проект изменений в конституцию.
Пакет поправок подразумевает изменение формы правления на президентскую. Глава государства сможет назначать членов своей администрации, кабмина и некоторых других чиновников. Также будут расширены еще ряд полномочий президента, а должность премьер-министра будет упразднена.