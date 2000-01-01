09.02 14:41 MIGnews.com

Ирландия намерена признать Палестину

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Посол Израиля в Дублине Зеэв Бокер сообщил, что Ирландия в ближайшее время собирается признать палестинское государство. Об этом он заявил в телеграмме, направленной в МИД Израиля.Сообщается, что, таким образом, ирландское правительство намерено отреагировать на принятый Кнессетом закон о форпостах, который легализует еврейские поселения на Западном берегу. В свою очередь Зеэв Бокер посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу совершить телефонный звонок ирландскому коллеге Энде Кенни, чтобы попытаться убедить Ирландию не принимать такого решения.Ранее, палестинский лидер заявил, что те страны, которые признают государство Израиль, в свою очередь, должны признать и Палестину.В 2014 году Швеция стала первой страной Западной Европы, которая официально признала Палестину, в качестве государства. Однако, несмотря на парламентские резолюции в различных странах ЕС с призывами признать палестинское государство, ни одна другая страна, кроме Швеции, не сделала это.Аналогичную декларативную резолюцию в Ирландии приняли в декабре 2014 года. Позже министр иностранных дел Ирландии Чарльз Фланаган заявил, что Дублин рассматривает эту резолюцию.Однако после этого, ирландское правительство не предпринимало больше ничего на официальном уровне для признания палестинского государства.