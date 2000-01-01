09.02 14:54 MIGnews.com

Кремль не комментирует сообщения о поставках ракет в Сирию

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Комментарии

У Кремля нет информации о якобы поставленных Россией в Сирию ракетах "Точка-У", заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Это не к нам. Я не располагаю такой информацией", – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать, соответствует ли действительности информация американских СМИ.Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на американские источники о том, что Россия якобы доставила в сирийский порт Тартус 50 ракет "Точка-У". Кроме того, телеканал утверждал, что за последние два дня Россия выпустила в провинции Идлиб две ракеты "Точка-У" и четыре – "Искандер".В Белом доме также отказались комментировать эти сообщения.