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Кремль не комментирует сообщения о поставках ракет в Сирию 09.02 14:54   MIGnews.com

Кремль не комментирует сообщения о поставках ракет в Сирию

У Кремля нет информации о якобы поставленных Россией в Сирию ракетах "Точка-У", заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это не к нам. Я не располагаю такой информацией", – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать, соответствует ли действительности информация американских СМИ.

Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на американские источники о том, что Россия якобы доставила в сирийский порт Тартус 50 ракет "Точка-У". Кроме того, телеканал утверждал, что за последние два дня Россия выпустила в провинции Идлиб две ракеты "Точка-У" и четыре – "Искандер".

В Белом доме также отказались комментировать эти сообщения.
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