09.02 13:12 MIGnews.com

Charlie Hebdo изобразил Меркель с отрезанной головой в руке

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Немецкая версия издания Charlie Hebdo готовит номер, на обложке которого будет изображена канцлер Германии Ангела Меркель с отрубленной головой своего основного конкурента на предстоящих выборах в Бундестаг Мартина Шульца. Рядом помещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel.Карикатура стала явным намеком на нашумевшую обложку вышедшего 4 февраля номера журнала Spiegel, на которой президент США Дональд Трамп держит отрезанную голову статуи Свободы, отмечает издание Bild. Выход номера Spiegel вызвал негативную реакцию, после чего редактору издания пришлось оправдываться, заявив, что журнал "защищал демократию".Бывший глава Европарламента Мартин Шульц был единогласно выбран в качестве кандидата на пост канцлера Социал-демократической партией Германии.С того момента как Шульц решил баллотироваться на пост канцлера, рейтинг его партии СДПГ вырос и вплотную приблизился к показателям коалиции ХДС/ХСС, которую возглавляет действующий канцлер.