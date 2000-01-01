09.02 12:26 MIGnews.com

Нетаниягу вызвал на ковер посла Бельгии в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияшу поручил МИД вызвать для разъяснений бельгийского посла в Израиле по поводу встречи премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля с представителями двух израильских правозащитных организаций.Власти Израиля негативно расценивает встречу бельгийского премьера, находящегося в Израиле, с лидерами "Шоврим штика" и "Бецелем".Мишель встретился с правозащитниками на следующий день после встречи с Нетаниягу. В ходе беседы Биби попросил бельгийского премьера прекратить финансирование левых организаций, которые действуют против ЦАХАЛа и Израиля.В канцелярии премьера заявили:"В Бельгии по-прежнему действуют инициативы генерального прокурора предать суду высших должностных лиц Израиля, в том числе Ципи Ливни и офицеров ЦАХАЛа.Бельгийское правительство должно решить, хочет ли оно изменить свою политику или намерено продолжать антиизраильский курс.Премьер-министр Нетаниягу распорядился продвигать законопроект, препятствующий финансированию иностранными государствами неправительственных организаций, причиняющих вред солдатам ЦАХАЛа".Отметим, что премьеры встретились во вторник, 7 февраля, в Иерусалиме.