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YouTube 09.02 12:26   MIGnews.com

Нетаниягу вызвал на ковер посла Бельгии в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияшу поручил МИД вызвать для разъяснений бельгийского посла в Израиле по поводу встречи премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля с представителями двух израильских правозащитных организаций.

Власти Израиля негативно расценивает встречу бельгийского премьера, находящегося в Израиле, с лидерами "Шоврим штика" и "Бецелем".

Мишель встретился с правозащитниками на следующий день после встречи с Нетаниягу. В ходе беседы Биби попросил бельгийского премьера прекратить финансирование левых организаций, которые действуют против ЦАХАЛа и Израиля.
В канцелярии премьера заявили:

"В Бельгии по-прежнему действуют инициативы генерального прокурора предать суду высших должностных лиц Израиля, в том числе Ципи Ливни и офицеров ЦАХАЛа.

Бельгийское правительство должно решить, хочет ли оно изменить свою политику или намерено продолжать антиизраильский курс.

Премьер-министр Нетаниягу распорядился продвигать законопроект, препятствующий финансированию иностранными государствами неправительственных организаций, причиняющих вред солдатам ЦАХАЛа".

Отметим, что премьеры встретились во вторник, 7 февраля, в Иерусалиме.
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