Нетаниягу вызвал на ковер посла Бельгии в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияшу поручил МИД вызвать для разъяснений бельгийского посла в Израиле по поводу встречи премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля с представителями двух израильских правозащитных организаций.
Власти Израиля негативно расценивает встречу бельгийского премьера, находящегося в Израиле, с лидерами "Шоврим штика" и "Бецелем".
Мишель встретился с правозащитниками на следующий день после встречи с Нетаниягу. В ходе беседы Биби попросил бельгийского премьера прекратить финансирование левых организаций, которые действуют против ЦАХАЛа и Израиля.
В канцелярии премьера заявили:
"В Бельгии по-прежнему действуют инициативы генерального прокурора предать суду высших должностных лиц Израиля, в том числе Ципи Ливни и офицеров ЦАХАЛа.
Бельгийское правительство должно решить, хочет ли оно изменить свою политику или намерено продолжать антиизраильский курс.