09.02 11:21 MIGnews.com

Канада "обеспокоена" законом об урегулировании

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Правительство Канады "сильно обеспокоено" принятым Кнессетом законом о форпостах, который легализует еврейские поселения на Западном берегу. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд.Министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд заявила, что ее страна «очень обеспокоена» принятым израильским Кнессетом Законом об урегулировании статуса еврейских поселений в Иудее и Самарии.Во время пресс-конференции министр иностранных дел заявила:"Канада сильно обеспокоена. И мы хотим отметить, что расширение поселений является незаконным в соответствии с международным правом".Она добавила, что власти призывают стороны не делать односторонних шагов, которые могут негативно сказаться на ближневосточном мирном процессе.