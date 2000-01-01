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YouTube 09.02 10:23   MIGnews.com

Хаменеи – Трампу: Ни один враг не сможет парализовать Иран

Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи отклонил предложение президента США Дональда Трампа прекратить проводить ракетные испытания. Он также призвал иранцев ответить на угрозы американского лидера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте аятоллы.

"Ни один враг не сможет парализовать иранский народ. Трамп говорит, что мы должны бояться его. Нет! Иранский народ ответить на эти слова 10 февраля (годовщина революции) во время выступления и продемонстрирует свою позицию, которую он занимает во время таких угроз", - говорится в сообщении.
Хаменеи также поблагодарил Дональда Трампа за то, что он показал "истинное лицо" США во время своей предвыборной кампании.

"Мы благодарны новому президенту за то, что он облегчил нам понимание истинной сущности Америки. Во время предвыборной кампании он продемонстрировал то, о чем мы говорили на протяжении боле 30 лет - о политическом, экономическом, моральном и социальном разложении правящей верхушки США", - подчеркнул аятолла.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном усилилась, после того, как администрация Трампа объявила о продлении санкций в отношении Ирана в свете проведенных ракетных испытаний Исламской Республики.
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