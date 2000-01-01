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Израиль импортирует песок с Родоса для укрепления побережья 09.02 10:05   MIGnews.com

Израиль импортирует песок с Родоса для укрепления побережья

Национальный Совет Планирования и Строительства Израиля принял решение об укреплении береговой полосы страны в тех местах, где море размывает прибрежные скалы и возникает возможность обрушения.

Речь идет, в первую очередь, о побережье в районе Герцлии, Ашкелона и Нетании.

В рамках программы укрепления побережья предусмотрен масштабный импорт песка. Также в районе угрожаемого побережья будут строится волнорезы и другие защитные сооружения.

В первую очередь, песок для укрепления побережья будет завозиться в район Ашкелона.

Песок будет завозиться с острова Родос. Экологи высказывают опасения в связи с тем, что вместе с песком будут завозиться живые организмы, которые могут нарушить существующий экологический баланс и причинить серьезный экологический ущерб.
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