09.01 07:03 MIGnews.com

Иран приказал милициям не атаковать американские цели

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Вице-президент США Майкл Пенс выступил в эфире шоу CBS Evening News. Пенс сообщил, что Иран отдал приказ подконтрольным ему милициям не атаковать американские цели.Решение было принято после ликвидации генерала Касема Сулеймани.Пенс сказал: “Честно говоря, мы получаем обнадеживающую разведывательную информацию. Иран отправляет милициям приказы не осуществлять действий против американских целей или граждан. Мы надеемся, что это сообщение распространиться как эхо”.На вопрос не стала ли ликвидация Сулеймани акцией, разворошившей змеиное гнездо Пенс ответил, что США столкнулись с серьезным вызовом, но “мы не потерпим насилия”. Пенс подчеркнул: “Кассем Сулеймани был лидером этих самых милиций, которые спонсирует Иран. Мы посылаем очень ясный сигнал. И мы сделали это с пятью атаками против баз этих милиций”.На вопрос о ситуации с американскими военнослужащими на Ближнем Востоке Пенс ответил: "Я верю в то, что они теперь в большей безопасности - после того, как президент Трамп отдал приказ убрать Сулеймани”.