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Британский парламент одобрил выход из ЕС | Фото:09.01 21:19   MIGnews.com

Британский парламент одобрил выход из ЕС

Парламент Великобритании в четверг, 9 января, одобрил законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС).

Законопроект был принят 330 к 231, и теперь направится в Палату лордов на утверждение. Ожидается, что выход произойдет 31 января 2020 года.

В октябре ЕС согласился отложить выход Великобритании из союза, перенеся крайний срок действия Brexit с 31 октября на 31 января.

Однако 31 января знаменует собой лишь начало усилий Британии по переосмыслению своих отношений с ЕС, который до сих пор является ближайшим торговым партнером страны. Фактическое изменение торговых отношений планируется начать в январе 2021 года, если Великобритания не потребует продления.

В декабре 2019 года британские парламентарии проголосовали за 358 против 234 - большинство из 124, проложив путь для одобрения парламента.

На референдуме 2016 года Великобритания проголосовала на 52-48% за выход из ЕС, но последующие трудности с получением Брексита через парламент вызвали тупик.

Ранее достигнутая договоренность о выходе между бывшим премьер-министром Терезой Мэй и ЕС трижды отклонялась депутатами.


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