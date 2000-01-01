09.01 21:19 MIGnews.com

Британский парламент одобрил выход из ЕС

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Парламент Великобритании в четверг, 9 января, одобрил законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС).Законопроект был принят 330 к 231, и теперь направится в Палату лордов на утверждение. Ожидается, что выход произойдет 31 января 2020 года.В октябре ЕС согласился отложить выход Великобритании из союза, перенеся крайний срок действия Brexit с 31 октября на 31 января.Однако 31 января знаменует собой лишь начало усилий Британии по переосмыслению своих отношений с ЕС, который до сих пор является ближайшим торговым партнером страны. Фактическое изменение торговых отношений планируется начать в январе 2021 года, если Великобритания не потребует продления.В декабре 2019 года британские парламентарии проголосовали за 358 против 234 - большинство из 124, проложив путь для одобрения парламента.На референдуме 2016 года Великобритания проголосовала на 52-48% за выход из ЕС, но последующие трудности с получением Брексита через парламент вызвали тупик.Ранее достигнутая договоренность о выходе между бывшим премьер-министром Терезой Мэй и ЕС трижды отклонялась депутатами.