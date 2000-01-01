Суд: Шин Бет нарушает права задержанных

Судья магистратского суда Петах-Тиквы Офир Китвей-Ривлин в четверг, 9 января, постановил, что "Шин Бет" нарушила права нескольких несовершеннолетних, задержанных без доступа к своим адвокатам.
Задержанных также пытали лишением сна.
"Такая ситуация, при которой нарушается сон подозреваемого и его ночью допрашивают, неприемлема, и я не нашел оправдания этому оскорбительному поведению. В этих обстоятельствах, когда я обнаруживаю, что права подозреваемого нарушаются самым основным способом, невозможно избежать тщательного следствия для расследования соблюдения прав подозреваемого."
Помимо лишения сна задержанные также жаловались на насилие, применяемое к ним в ходе следствия. По словам одного из задержанных, следователи сложили ему руки, надели на него наручники, особенно болезненно. Он попытался забаррикадироваться в туалете, чтобы задержать возвращение в комнату для допросов.
Полиция попыталась воспрепятствовать выдаче сообщений о нарушениях путем наложения запрета и просила суд оставить этот приказ в силе. После того как магистратский суд принял решение, полиция обратилась в районный суд. Как уже упоминалось, сегодня районный суд разрешил публикацию информации о нарушениях.