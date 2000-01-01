09.01 19:01 MIGnews.com

Данные об эффективности работы женщин-солдат подделали

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Офицер ЦАХАЛа заявил в четверг, 9 января, что данные об эффективности работы женщин-солдат были изменены в ущерб женщинам.Лейтенант Ассаф Ливни, работавший над экспериментальной программой по определению пригодности новобранцев для службы в танковом корпусе, сказал, что он "предоставленные мною данные отличаются от тех, которые были представлены на последующем собрании".На вопрос, считает ли он, что кто-то подделал данные, Ливни не стал отвечать. "Я сражался в танке во время операции "Нерушимая скала", и я бы вошел в тот же танк, даже если бы он был укомплектован женской командой", - сказал он.В воскресенье Силы обороны Израиля объявили, что возобновляют экспериментальную программу, позволяющую женщинам служить в танковых экипажах, отменив решение о заморозке испытаний. Её также расширят, включив фактические развертывания внутри Израиля и вдоль границ с Египтом и Иорданией.Женщины-солдаты в настоящее время служат инструкторами танков во время тренировок, но не в реальных экипажах.На прошлой неделе две участницы пилотной программы 2018 года, Оснат Леви и Нога Шина, подали в Верховный суд ходатайства с просьбой разрешить им выполнять резервные функции в качестве командира танка. Они утверждают, что они имеют право сделать это, выполнив необходимые повышение квалификации.Отвечая на заявления Ливни, депутат и журналистка Мерав Михаэли написала в Твиттере, что "это не было неожиданностью», и заявила, что программа сама по себе является "одной большой дискриминацией".Отвечая на вопрос о необходимости испытания, она отметила, что уже есть женщины-танкисты и пехотинцы в некоторых из "ведущих армий" мира. По её словам, "к женщинам относились, как к альпакам, пытаясь понять, на что они способны, а на что нет"."ЦАХАЛ систематически дискриминирует женщин и не дает им равных прав там, где они имеют равные обязательства", - продолжила она. "Подделка данных является еще одним средством поддержания этой дискриминации".Михаэли призвала бывшего главу штаба Габи Ашкенази, который возглавляет Комитет по иностранным делам и обороне Кнессета, созвать комитет и начать расследование "подделки данных" и самой программы, которая, по ее словам, "наносит серьезный вред военнослужащим ЦАХАЛа".