09.01 17:02 MIGnews.com

Путин пронаблюдал на запуском гиперзвуковых ракет в Крыму

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Президент России Владимир Путин присутствовал на массовых военных учениях у побережья Крыма, которые включали в себя испытательные запуски крылатых и гиперзвуковых ракет.Кремль сообщает, что главнокомандующий Россией находился на борту крейсера "Маршал Устинов", чтобы наблюдать за совместными учениями Северного и Черноморского флотов.По словам Кремля, он наблюдал за испытаниями крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых ракет "Кинжал".