09.01 15:31 MIGnews.com

Психиатры: Лейфер симулирует и может предстать перед судом

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Группа психиатров от имени окружного суда Иерусалима постановила в четверг, 9 января, что педофил Малка Лейфер сможет предстать перед судом в Австралии, а также, что она симулирует психическое заболевание в попытке помешать ее экстрадиции. Об этом сообщает Маарив.Ранее, сообащлось, что секс-преступница Малка Лейфер не будет экстрадирована в Австралию как минимум до января.Об этом стало известно 10 декабря на очередном слушании, передает The Times of Israel.Защита преступницы утверждает, что Лейфер не в себе, потому не может предстать перед судом в Австралии. Тем временем, психиатр, который так и не явился в суд, просил больше времени для наблюдения за Малкой.