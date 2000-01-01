09.01 12:02 MIGnews.com

Став Шафир: не ждала, что товарищи всадят мне нож в спину

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Госпожа Став Шафир, организатор “революции на бульваре Ротшильд” исполнила в в эфире 12-го канала нечто, напоминающее политический реквием по самой себе.Шафир поведала: “Мы пришли к решающему моменту, когда стало ясно - единственный вариант объединить Мерец и Барака - если в дело вступаю я. Я встала и покинула свою партию - Авода, и занялась объединением. Они подчеркивали, что если мы хотим такого объединения с Бараком - я должна присоединиться, иначе союза с Бараком не будет”.Шафир крайне обижена на лидера Мерец - Ницана Горовица, который, по ее словам, через день после выборов попросту перестал отвечать на телефоны. Шафир говорит: “Мне в голову не могло прийти, что сразу после выборов этот союз станет добычей грязных сделок, совершаемых за счет нашего избирателя, против демократически выраженной воли наших избирателей, в результате чего теперь и Демократический Лагерь, и весь левый блок - в смертельной опасности. Если Мерец продолжит идти по нынешнему пути и не присоединится к чему-то большему, я не вижу никакой перспективы того, что он преодолеет избирательный барьер”.Шафир предложили “подвинуться” со второго места в списке Демократического Лагеря на пятое. Шафир благородно отказалась: “Они пришли ко мне несколько недель назад и предложили остаться мне в списке, а Яира Голана предложили убрать. Я напрочь это предложение отвергла”. На вопрос о том, примет ли Голан предложенное ему Мерецем третье место в списке Шафир ответила: Я очень надеюсь на то, что Голан и его друзья в Мерец поймут, что это - пьеса, которую нельзя сыграть”.Шафир “пытается продолжать излучать мощь но чувствует себя преданной” сообщили корреспонденты. Она говорит: “Я думаю, что я так долго была сфокусирована на наших битвах и на нашей борьбе за демократию и против коррупции, против этого правительства и против правых, что я принимала как нечто само собой разумеющееся что все мы - левые. И когда ты неожиданно получаешь нож в спину от своих товарищей - это очень, очень больно”.В ответ на высказывания Шафир Демократический лагерь сообщил следующее: “В ходе переговоров Шафир вела себя честно, несмотря на сильные заявления, которые произносили ее партнеры, и несмотря на ее собственные заявления о том, что она пойдет на выборы независимым списком. Депутату Шафир сделали хорошее предложение, с перспективой единства и замены правительства. Ради этого все должны быть готовы к компромиссам. Лидер Демократического лагеря Ницан Горовиц объявил, что готов отказаться от первого места в списке ради объединения с партией Авода. Великий стратегический союз Демократического лагеря с Аводой - самая важная вещь, над которой мы работаем. Это то, чего ждет от нас электорат, ради того, чтобы убрать Нетаниягу объединенными левыми”.