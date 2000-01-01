Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Став Шафир: не ждала, что товарищи всадят мне нож в спину 09.01 12:02   MIGnews.com

Став Шафир: не ждала, что товарищи всадят мне нож в спину

Госпожа Став Шафир, организатор “революции на бульваре Ротшильд” исполнила в в эфире 12-го канала нечто, напоминающее политический реквием по самой себе.

Шафир поведала: “Мы пришли к решающему моменту, когда стало ясно - единственный вариант объединить Мерец и Барака - если в дело вступаю я. Я встала и покинула свою партию - Авода, и занялась объединением. Они подчеркивали, что если мы хотим такого объединения с Бараком - я должна присоединиться, иначе союза с Бараком не будет”.

Шафир крайне обижена на лидера Мерец - Ницана Горовица, который, по ее словам, через день после выборов попросту перестал отвечать на телефоны. Шафир говорит: “Мне в голову не могло прийти, что сразу после выборов этот союз станет добычей грязных сделок, совершаемых за счет нашего избирателя, против демократически выраженной воли наших избирателей, в результате чего теперь и Демократический Лагерь, и весь левый блок - в смертельной опасности. Если Мерец продолжит идти по нынешнему пути и не присоединится к чему-то большему, я не вижу никакой перспективы того, что он преодолеет избирательный барьер”.

Шафир предложили “подвинуться” со второго места в списке Демократического Лагеря на пятое. Шафир благородно отказалась: “Они пришли ко мне несколько недель назад и предложили остаться мне в списке, а Яира Голана предложили убрать. Я напрочь это предложение отвергла”. На вопрос о том, примет ли Голан предложенное ему Мерецем третье место в  списке Шафир ответила: Я очень надеюсь на то, что Голан и его друзья в Мерец поймут, что это - пьеса, которую нельзя сыграть”.

Шафир “пытается продолжать излучать мощь но чувствует себя преданной” сообщили корреспонденты. Она говорит: “Я думаю, что я так долго была сфокусирована на наших битвах и на нашей борьбе за демократию и против коррупции, против этого правительства и против правых, что я принимала как нечто само собой разумеющееся что все мы - левые. И когда ты неожиданно получаешь нож в спину от своих товарищей - это очень, очень больно”.




В ответ на высказывания Шафир Демократический лагерь сообщил следующее: “В ходе переговоров Шафир вела себя честно, несмотря на сильные заявления, которые произносили ее партнеры, и несмотря на ее собственные заявления о том, что она пойдет на выборы независимым списком. Депутату Шафир сделали хорошее предложение, с перспективой единства и замены правительства. Ради этого все должны быть готовы к компромиссам. Лидер Демократического лагеря Ницан Горовиц объявил, что готов отказаться от первого места в списке ради объединения с партией Авода. Великий стратегический союз Демократического лагеря с Аводой - самая важная вещь, над которой мы работаем. Это то, чего ждет от нас электорат, ради того, чтобы убрать Нетаниягу объединенными левыми”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:39
В СНБО Украины рассматривают четыре версии авиакатастрофы
12:18
Слишком много пьют: в Австралии будут отстреливать верблюдов
11:51
Крушение Boeing: Израиль выразил соболезнования
11:35
В Москве избили сына Жванецкого  
11:00
"Великая месть за генерала Сулеймани - впереди"
10:20
Самолет следовавший в Тель-Авив экстренно сел в Шереметьево
10:04
Французам посоветовали соблюдать осторожность в Хайфе
09:43
"Хизбалла" стягивает боевиков и технику к границе Израиля
09:25
Потоп в Рош Ха Аин и Ашдоде, Кинерет поднялся на 23 см
09:22
Иранские следователи: Boeing 737 загорелся в воздухе
09:01
"Нищий старик" в клипе Аводы - владелец виллы в Ха Шарон  
08:54
В Украине объявили траур  
08:39
В Акко, Нагарии , Шломи отменены занятия в школах
08:12
Дания и Латвия переводят военных из Ирака в Кувейт
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus