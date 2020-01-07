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Time раскритиковали за описание Сулеймани `для детей` | Фото:09.01 16:13   MIGnews.com

Time раскритиковали за описание Сулеймани "для детей"

Журнал Time жестко раскритиковали за так называемое руководство о том, как говорить с детьми об ирано-американском конфликте, в котором ликвидированного главаря бригады "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани отказываются называть террористом, а исторический контекст – искажен.

Соответствующее руководство, в котором, мягко говоря, упрощается текущая ситуация между США и Ираном, написано исполнительным редактором Time for Kids Джейми Джойсом.

"Сулеймани был главным военным лидером в Иране – стране на Ближнем Востоке", - пишет Джойс, а слово "террорист" по отношению к Сулеймани в статье используется лишь раз, да и то в контексте того, что генерала КСИР так назвал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Парня, который угрожал нашим людям очередным Холокостом, и который вполне мог попытаться его осуществить, больше нет. Надеюсь, вы это понимаете", - написал в исполнительный редактор журнала Washington Examiner Magazine Сет Мандель в социальной сети Twitter.



Другой его коллега – главный редактор Daily Wire Бен Шапиро также прокомментировал соответствующую статью.



"Был взорван плохой человек, убивший десятки тысяч людей, в том числе сотни американцев", - написал он в качестве примера корректного освящения событий для детей.


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