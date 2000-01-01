09.01 11:51 MIGnews.com
Крушение Boeing: Израиль выразил соболезнования
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе пассажирского авиалайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.
"Я глубоко опечален трагическими сообщениями о крушении самолета украинской авиакомпании, выполнявшего международный рейс PS752", – сказал он.
По словам Каца, Израиль скорбит вместе с народами Украины, Ирана, Канады и других стран, которые потеряли своих родных и близких.
"От имени народа Израиля мы выражаем наши глубокие соболезнования", – резюмировал глава МИД Израиля.
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