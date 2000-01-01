09.01 10:17 MIGnews.com

Асад: правительство продвигается к победе над террористами

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Президент Сирии Башар Асад считает, что правительство страны продвигается к победе над террористами.“Наступил имеющий решающее значение этап войны, и мы находимся на пути к победе. И эта победа наступит тогда, когда мы уничтожим всех террористов”, - заявил Асад.Он добавил, что в настоящий момент главный вопрос заключается в том, как освободить гражданское население от боевиков. По его словам, правительство не может допустить нахождение мирных жителей под властью террористов, которые регулярно устраивают пытки и казни. Он выразил уверенность, что в конечном счете все сирийцы будут освобождены, предает AFP.Башар Асад дал интервью группе французских СМИ, сопровождавшей делегацию депутатов из Франции. Французы прибыли в Сирию для того, чтобы установить диалог и прекратить военные действия. политиками.