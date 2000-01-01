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Китай испытал самолет на водородных топливных элементах 09.01 23:10   MIGnews.com

Китай испытал самолет на водородных топливных элементах

Китай успешно провел испытательный полет самолета на водородных топливных элементах, пишет “Кэчжи жибао”.

Отмечается, что тестовый полет был проведен в городе Шэньян. Самолет набрал высоту в 320 м над землей.

Машину разработали ученые из провинции Ляонин. За основу был взят двухместный электрический китайский самолет RX1E. Его оснастили водородным топливным элементом, вырабатывающим мощность в 20 кВт, за счет которых работают бортовые системы, электромотор и ведется подзарядка аккумуляторов.

Ранее подобные тестовые полеты своих самолетов провели США и Германия.
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