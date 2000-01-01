09.01 06:38 MIGnews.com

Совет Безопасности осудил теракт в Иерусалиме

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Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку на променаде Тальпиот в иерусалимском районе Армон Ха-Нацив.В результате атаки погибли четыре и были ранены 15 человек.Члены Совета Безопасности выразили свое сочувствие семьям погибших. В резолюции Совета Безопасности говорится, что “терроризм во всех его формах остается главной угрозой миру и безопасности во всем мире”.Посол Израиля в ООН Дани Даннон заявил членам Совета Безопасности: “Нет различий между террором во Франции и Германии терроризмом на улицах Иерусалима. Международное сообщество должно относится к этому одинкаово”.