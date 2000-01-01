10.01 02:30 MIGnews.com

ООН: "Воссоединение Кипра труднодостижимо, но возможно"

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Мирное соглашение для Кипра труднодостижимо, но не невозможно, как заявил старший представитель Организации Объединенных Наций в понедельник, 9 января, когда лидеры этнически разделенного острова встретились на важных переговорах о воссоединении в Женеве.Эспен Барт Эйде, бывший министр иностранных дел Норвегии, также отметил, что Организация Объединенных Наций будет только способствовать переговорам, а не станет арбитром в них между греческими и турецкими киприотами.Остров был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году, вызванного греческим скоротечным переворотом."Лидеры демонстрируют много мужества, много воли. Это будет трудно, но не невозможно", - сообщил на пресс-брифинге Эйде.Греческий лидер Кипра Никос Анастасиадис и лидер киприотов-турок Мустафа Акинчи обсуждают разделение власти, территориальные корректировки и вопросы безопасности в рамках воссоединения Кипра."Сейчас мы находимся на последней стадии. Сейчас мы находимся в моменте истины", - сказал Эйде.