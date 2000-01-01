09.01 22:22 MIGnews.com

Трамп настаивает, что "легко" отойдет от семейного бизнеса

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп вновь настаивает на том, что ему будет "просто" отделить себя от своих обширных международных деловых интересов.Трамп рассказал журналистам во время краткого появления в Trump Tower, что он планирует обратиться к этой теме на пресс-конференции, запланированной на среду, 11 января."Все, что я могу сказать - это очень просто, очень просто", - настаивал он.Трамп пообещал отойти от своего семейного международного бизнеса до вступления в должность 20 января, но он продолжает владеть или контролировать около 500 компаний, которые составляют Trump Organization.