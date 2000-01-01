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flickr 09.01 22:22   MIGnews.com

Трамп настаивает, что "легко" отойдет от семейного бизнеса

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вновь настаивает на том, что ему будет "просто" отделить себя от своих обширных международных деловых интересов.

Трамп рассказал журналистам во время краткого появления в Trump Tower, что он планирует обратиться к этой теме на пресс-конференции, запланированной на среду, 11 января.

"Все, что я могу сказать - это очень просто, очень просто", - настаивал он.

Трамп пообещал отойти от своего семейного международного бизнеса до вступления в должность 20 января, но он продолжает владеть или контролировать около 500 компаний, которые составляют Trump Organization.
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